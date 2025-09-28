ЕС объявил о немедленном восстановлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

Европейский Союз приступает к немедленному возобновлению всех ядерных санкций и ограничительных мер в отношении Ирана после того, как Совет Безопасности ООН 28 сентября принял решение о возвращении мер, ранее отмененных резолюцией 2231.

Как передает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

По ее словам, в течение последнего месяца велись интенсивные дипломатические контакты с Тегераном, однако они не позволили создать условия для продления действия резолюции 2231.

В результате санкционный режим вновь вступает в силу как на уровне ООН, так и на уровне Евросоюза посредством активации механизма snapback странами Е3 - Францией, Германией и Великобританией, которые уведомили СБ ООН о серьезном несоблюдении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Эти меры предусматривают оружейное эмбарго, финансовые и экспортные ограничения, запрет на международные инвестиции в ядерный и оборонный сектор Ирана, а также ограничения на поездки для иранских чиновников и специалистов.

При этом Каллас подчеркнула, что восстановление санкций "не должно стать концом дипломатии". Брюссель настаивает на продолжении переговоров.