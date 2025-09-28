Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    ЕС объявил о немедленном восстановлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 18:26
    ЕС объявил о немедленном восстановлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

    Европейский Союз приступает к немедленному возобновлению всех ядерных санкций и ограничительных мер в отношении Ирана после того, как Совет Безопасности ООН 28 сентября принял решение о возвращении мер, ранее отмененных резолюцией 2231.

    Как передает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

    По ее словам, в течение последнего месяца велись интенсивные дипломатические контакты с Тегераном, однако они не позволили создать условия для продления действия резолюции 2231.

    В результате санкционный режим вновь вступает в силу как на уровне ООН, так и на уровне Евросоюза посредством активации механизма snapback странами Е3 - Францией, Германией и Великобританией, которые уведомили СБ ООН о серьезном несоблюдении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

    Эти меры предусматривают оружейное эмбарго, финансовые и экспортные ограничения, запрет на международные инвестиции в ядерный и оборонный сектор Ирана, а также ограничения на поездки для иранских чиновников и специалистов.

    При этом Каллас подчеркнула, что восстановление санкций "не должно стать концом дипломатии". Брюссель настаивает на продолжении переговоров.

