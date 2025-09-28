İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 18:56
    Aİ İranın nüvə proqramı ilə bağlı sanksiyaların dərhal bərpa ediləcəyini açıqlayıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) BMT Təhlükəsizlik Şurasının 28 sentyabr tarixində əvvəllər 2231 saylı qətnamə ilə ləğv edilmiş tədbirlərin geri qaytarılması barədə qərarından sonra İrana qarşı bütün nüvə sanksiyaları və məhdudlaşdırıcı tədbirləri dərhal bərpa etməyə başlayır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın bəyanatında deyilir.

    Onun sözlərinə görə, son ay ərzində Tehranla intensiv diplomatik əlaqələr aparılıb, lakin bu əlaqələr 2231 saylı qətnamənin müddətinin uzadılması üçün şərait yaratmayıb.

    Nəticədə, İranın Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə öhdəliklərinə ciddi əməl etməməsi barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verən Aİ3 ölkələri - Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya tərəfindən "snapback" mexanizminin işə salınması ilə sanksiyalar rejimi həm BMT, həm də Aİ səviyyəsində yenidən qüvvəyə minir.

    Bu tədbirlər silah embarqosunu, maliyyə və ixrac məhdudiyyətlərini, İranın nüvə və müdafiə sektoruna beynəlxalq investisiyaların qadağan edilməsini, eləcə də İran rəsmiləri və mütəxəssisləri üçün səyahət məhdudiyyətlərini nəzərdə tutur.

    Bununla belə, Kallas vurğulayıb ki, sanksiyaların bərpası diplomatiya sonunun başlanğıcı olmamalıdır. Brüssel danışıqların davam etdirilməsində israr edir.

