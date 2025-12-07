МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном очень важны для нас

Иран высоко ценит отношения с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на сайт Snn.ir, об этом в преддверии визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Баку заявил представитель ведомства Эсмаил Багаи.

"Сегодня состоится визит Аббаса Арагчи в Баку. Завтра он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в частности с министром иностранных дел. Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана", - сказал он на пресс-конференции.