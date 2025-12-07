Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном очень важны для нас

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 13:32
    Иран высоко ценит отношения с Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на сайт Snn.ir, об этом в преддверии визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Баку заявил представитель ведомства Эсмаил Багаи.

    "Сегодня состоится визит Аббаса Арагчи в Баку. Завтра он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в частности с министром иностранных дел. Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана", - сказал он на пресс-конференции.

    İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir
