МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном очень важны для нас
В регионе
- 07 декабря, 2025
- 13:32
Иран высоко ценит отношения с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на сайт Snn.ir, об этом в преддверии визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Баку заявил представитель ведомства Эсмаил Багаи.
"Сегодня состоится визит Аббаса Арагчи в Баку. Завтра он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в частности с министром иностранных дел. Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана", - сказал он на пресс-конференции.
