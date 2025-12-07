İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir
Region
- 07 dekabr, 2025
- 13:47
İran Azərbaycanla münasibətlərə yüksək qiymət verir.
"Report"un "Snn.ir" saytına istinadən məlumatına görə, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmail Bəqayi islam respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin Bakıya səfərindən əvvəl bildirib.
"Abbas Əraqçi bu gün Bakıya səfər edəcək. Sabah o, xarici işlər naziri də daxil olmaqla, Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Azərbaycanla münasibətlər İran üçün çox vacibdir", - o, mətbuat konfransında deyib.
Son xəbərlər
14:03
İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcəkRegion
13:56
KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblərDigər ölkələr
13:47
İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdirRegion
13:40
Foto
AFFA rəhbərliyi cənub bölgəsinə səfər edibFutbol
13:37
Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcəkBiznes
13:32
Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıbMaliyyə
13:31
Prezident: Qırğızıstan Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlıq formatını dəstəkləyən ilk ölkələrdəndirXarici siyasət
13:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
13:07
Foto