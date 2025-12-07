İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir

    İran Azərbaycanla münasibətlərə yüksək qiymət verir.

    "Report"un "Snn.ir" saytına istinadən məlumatına görə, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmail Bəqayi islam respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin Bakıya səfərindən əvvəl bildirib.

    "Abbas Əraqçi bu gün Bakıya səfər edəcək. Sabah o, xarici işlər naziri də daxil olmaqla, Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Azərbaycanla münasibətlər İran üçün çox vacibdir", - o, mətbuat konfransında deyib.

    МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном очень важны для нас

