​МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании Роберт Макэр был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации, когда стало известно о личности задержанного, он был отпущен через 15 минут.

Как передает Report, об этом ссобщает РИА Новости.

"Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что задержанный человек утверждает, что он посол Великобритании, я сказал: "Не может быть!" Только после моего телефонного разговора с ним я узнал, к моему большому удивлению, что это он. Пятнадцать минут спустя он был свободен", - написал Аракчи в своем аккаунте в Twitter.

Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов.