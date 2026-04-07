МИД Ирана: Израиль нанес авиаудары по синагоге в Тегеране
- 07 апреля, 2026
- 22:35
Синагога Рафи-Ниа, расположенная в центре Тегерана, подверглась израильским авиаударам.
Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.
"Синагога Рафи-Ниа в центре Тегерана подверглась нападению со стороны Израиля, 70-летняя синагога разрушена", - заявил Багаи.
По его словам, представитель еврейской общины Ирана в парламенте Хомаюн Самех напомнил, что атака была совершена в дни еврейского праздника Песах.
"Нападение на еврейскую синагогу в Иране, так же как и удары по мечетям, церквям, школам, больницам, жилым районам, а также по промышленной и производственной инфраструктуре Ирана, является преступлением, направленным против существования, идентичности и цивилизации Ирана", - подчеркнул Багаи.
صبح امروز کنیسه رفیعنیا در قلب تهران، مورد هجوم رژیمی قرار گرفت که به غلط خود را نماینده یهودیان معرفی میکند؛ این کنیسه ۷۰ ساله تخریب شد و طومارهای تورات مورد بیحرمتی قرار گرفت.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 7, 2026
