МИД Ирана: Израиль нанес авиаудары по синагоге в Тегеране

Синагога Рафи-Ниа, расположенная в центре Тегерана, подверглась израильским авиаударам.

Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

"Синагога Рафи-Ниа в центре Тегерана подверглась нападению со стороны Израиля, 70-летняя синагога разрушена", - заявил Багаи.

По его словам, представитель еврейской общины Ирана в парламенте Хомаюн Самех напомнил, что атака была совершена в дни еврейского праздника Песах.

"Нападение на еврейскую синагогу в Иране, так же как и удары по мечетям, церквям, школам, больницам, жилым районам, а также по промышленной и производственной инфраструктуре Ирана, является преступлением, направленным против существования, идентичности и цивилизации Ирана", - подчеркнул Багаи.