    İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 22:25
    Tehranın mərkəzindəki Rafi-Nia sinaqoqu İsrailin hava hücumlarına məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Tehranın mərkəzindəki Rafi-Nia sinaqoqu İsrail tərəfindən hücuma məruz qalıb, 70 illik sinaqoq dağıdılıb", - Bəqai bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İran yəhudi icmasının parlamentdəki nümayəndəsi Homayun Sameh hücumun yəhudilərin Pesax bayramında törədildiyini xatırladıb. "İranda yəhudi sinaqoquna edilən hücum, məscidlərə, kilsələrə, məktəblərə, xəstəxanalara, yaşayış ərazilərinə, həmçinin İrandakı sənaye və istehsal infrastrukturuna edilən hücumlar kimi, İranın varlığına, kimliyinə və sivilizasiyasına qarşı yönəlmiş bir cinayətdir", - Bəqai vurğulayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İran XİN İsmayıl Bəqai Sinaqoq
    МИД Ирана: Израиль нанес авиаудары по синагоге в Тегеране

    Son xəbərlər

    00:00

    Ağdaban qətliamından 34 il ötür

    Daxili siyasət
    23:38

    Madaqaskarda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    23:21

    Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Region
    23:15

    Dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır

    Region
    22:57

    Vadar Nuriyev: "Sabah"a əks-hücum şansı verdinsə, bağışlamır"

    Futbol
    22:55
    Video

    Cevdet Yılmaz: Cənubi Asiya ölkələri istehsal böhranı ilə üz-üzədir

    Region
    22:47

    SEPAH Trampın təhdidlərinə cavab verib

    Region
    22:32

    Rumıniya milli komandasının sabiq baş məşqçisi Mirça Luçesku vəfat edib

    Futbol
    22:25

    İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti