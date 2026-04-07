İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb
- 07 aprel, 2026
- 22:25
Tehranın mərkəzindəki Rafi-Nia sinaqoqu İsrailin hava hücumlarına məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Tehranın mərkəzindəki Rafi-Nia sinaqoqu İsrail tərəfindən hücuma məruz qalıb, 70 illik sinaqoq dağıdılıb", - Bəqai bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran yəhudi icmasının parlamentdəki nümayəndəsi Homayun Sameh hücumun yəhudilərin Pesax bayramında törədildiyini xatırladıb. "İranda yəhudi sinaqoquna edilən hücum, məscidlərə, kilsələrə, məktəblərə, xəstəxanalara, yaşayış ərazilərinə, həmçinin İrandakı sənaye və istehsal infrastrukturuna edilən hücumlar kimi, İranın varlığına, kimliyinə və sivilizasiyasına qarşı yönəlmiş bir cinayətdir", - Bəqai vurğulayıb.
صبح امروز کنیسه رفیعنیا در قلب تهران، مورد هجوم رژیمی قرار گرفت که به غلط خود را نماینده یهودیان معرفی میکند؛ این کنیسه ۷۰ ساله تخریب شد و طومارهای تورات مورد بیحرمتی قرار گرفت.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 7, 2026
همانطور که همایون سامهیح، نماینده جامعه یهودیان ایران در مجلس، توضیح داد، این جنایت تنفرانگیز در… https://t.co/Ezu7c0QERE