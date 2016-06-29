​МИД Бельгии рекомендует гражданам быть бдительными при поездках в Турцию

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ МИД Бельгии в ответ на теракт в аэропорту Стамбула рекомендовал гражданам проявлять усиленную бдительность при посещении Турции, поскольку МИД считает, что в ближайшие недели и месяцы в стране не исключены новые террористические нападения, свидетельствуют рекомендации путешественникам, размещенные на интернет-сайте внешнеполитического ведомства.

Как передает Report, в связи с терактом внешнеполитическое ведомство призывает бельгийских туристов в Турции связаться с авиакомпанией и следовать инструкциям местных властей.

"Бельгийцев, которые находились в аэропорту Ататюрка во вторник вечером, просим связаться с семьями, чтобы успокоить их", — говорится в рекомендации.

При этом МИД отмечает, что в последние месяцы "в крупных турецких городах, таких как Стамбул, Анкара, Бурса, Диярбакыр и Газиантеп произошли теракты, много людей погибло и получило ранения". Ведомство подчеркивает, что мишенью террористов были не только полицейские и военные, но и туристы.

"Нельзя исключать новых терактов в ближайшие недели и месяцы. Они также могут быть направлены против интересов западных стран, а также туристов. В связи с этими событиями, рекомендуется проявлять усиленную бдительность", — говорится в сообщении ведомства.

МИД просит туристов перед поездкой следить за новостями из Турции и рекомендациями бельгийских властей, а на месте — следовать инструкциям местной администрации и избегать мест большого скопления людей.

Кроме того, МИД уже несколько месяцев призывает граждан отказаться от поездок в восточные провинции страны, где проводятся военные и антитеррористические операции, а также в граничащие с Сирией районы.