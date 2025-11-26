МИД Армении: Вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 11:53
Вопрос выхода Армении из ОДКБ не обсуждается.
Как передает Report, об этом заявил журналистам замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян.
"Политика Армении в отношении ОДКБ была обозначена ранее: мы не участвуем, но и не препятствуем принятию решений и документов", - сказал он.
Комментируя вопрос о том, "почему Армения при этом не выходит из организации", замминистра отметил, что на данном этапе Ереван придерживается именно такой линии. "Армения ведет свою внешнюю политику, исходя из своих интересов и сложившейся ситуации", - подчеркнул Сафарян.
Отметим, что Армения не примет участия в заседании Совета ОДКБ, который пройдет 26–27 ноября в Бишкеке (Кыргызстан).
