    Ermənistan XİN: Ölkənin KTMT-dən çıxması məsələsi müzakirə edilmir

    Region
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:57
    Ermənistan XİN: Ölkənin KTMT-dən çıxması məsələsi müzakirə edilmir

    Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından (KTMT) çıxması məsələsi müzakirə edilmir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ölkənin xarici işlər nazirinin (XİN) müavini Mnatsakan Safaryan jurnalistlərə açıqlamasında bəyan edib.

    "Ermənistanın KTMT-yə münasibətdə siyasəti daha əvvəl müəyyənləşdirilmişdi: biz iştirak etmirik, lakin qərarların və sənədlərin qəbul edilməsinə mane olmuruq", - o bildirib.

    "Ermənistan nə üçün təşkilatdan çıxmır" sualını şərh edərkən nazir müavini qeyd edib ki, hazırkı mərhələdə İrəvan məhz belə bir xətti izləyir: "Ermənistan xarici siyasətini öz maraqlarından və yaranmış vəziyyətdən çıxış edərək yürüdür".

    Qeyd edək ki, Ermənistan 26-27 noyabr tarixlərində Bişkekdə (Qırğızıstan) keçiriləcək KTMT Şurasının iclasında iştirak etməyəcək.

