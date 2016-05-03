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    ​МИД Армении: Мы должны понять, что у России могут быть свои интересы

    Заместитель главы МИД Армении, прокомментировал факт продажи российского оружия Азербайджану

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян, комментируя факт продажи российского оружия Азербайджану, отметил, что нужно осознавать наличие собственных интересов у других государств.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в интервью Общественному радио Армении.

    "Любое государство действует только исходя из собственных интересов, а не из интересов других стран. Мы должны это четко осознать и понять, что у России, помимо стратегических отношений с Арменией, могут быть интересы и по другим направлениям", - сказал Кочарян.

    По его словам, излишние ожидания приводят к разочарованиям.

    “Мы союзники там, где наши интересы совпадают", - сказал Кочарян, добавив, что подобное разочарование может привести к негативным последствиям в отношениях с союзником.

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