МИД Армении: Договоренности о встрече спецпредставителей Анкары и Еревана нет

Договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет.

Договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"О встречах специальных представителей по нормализации армяно-турецких отношений мы в должные сроки и предварительно информируем общественность", - отметил Унанян.

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Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений состоится в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.

По его словам, "процесс хрупкий, необходимо достичь прочного мира".

При этом, по словам источника, Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране.

"Это - не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - заявил он.

Ранее спецпредставители встретились в Вене, и договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак протеста факту оккупации территорий Азербайджана.