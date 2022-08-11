О нас

МИД Армении: Договоренности о встрече спецпредставителей Анкары и Еревана нет

МИД Армении: Договоренности о встрече спецпредставителей Анкары и Еревана нет Договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет.
В регионе
11 августа 2022 г. 15:06
МИД Армении: Договоренности о встрече спецпредставителей Анкары и Еревана нет

Договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"О встречах специальных представителей по нормализации армяно-турецких отношений мы в должные сроки и предварительно информируем общественность", - отметил Унанян.

13.34

Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений состоится в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.

По его словам, "процесс хрупкий, необходимо достичь прочного мира".

При этом, по словам источника, Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране.

"Это - не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - заявил он.

Ранее спецпредставители встретились в Вене, и договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак протеста факту оккупации территорий Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin sentyabrda görüşəcəyini təsdiqləməyib

Другие новости из категории

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство
Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство
11 августа 2022 г. 15:40
Названа дата референдума о присоединении части Запорожской области к РФ
Названа дата "референдума" о присоединении части Запорожской области к РФ
11 августа 2022 г. 15:16
В Латвии признали Россию страной-спонсором терроризма
В Латвии признали Россию страной-спонсором терроризма
11 августа 2022 г. 14:18
Украина может потерять доступ к большей части месторождений полезных ископаемых
Украина может потерять доступ к большей части месторождений полезных ископаемых
11 августа 2022 г. 12:54
Агентство Сохнут прекратит свою деятельность в России
Агентство "Сохнут" прекратит свою деятельность в России
11 августа 2022 г. 11:34
Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта
Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта
11 августа 2022 г. 10:47
Раиси: Ради безопасности на Кавказе нужно решить вопросы путем диалога и дипломатии
Раиси: Ради безопасности на Кавказе нужно решить вопросы путем диалога и дипломатии
11 августа 2022 г. 10:17
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек
11 августа 2022 г. 09:43
Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов
Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов
11 августа 2022 г. 08:32
Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии
Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии
11 августа 2022 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi