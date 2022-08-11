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Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении пройдет в сентябре

Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении пройдет в сентябре Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений состоится в сентябре.
В регионе
11 августа 2022 г. 13:34
Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении пройдет в сентябре

Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений состоится в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.

По его словам, "процесс хрупкий, необходимо достичь прочного мира".

При этом, по словам источника, Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране.

"Это - не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - заявил он.

Ранее спецпредставители встретились в Вене, и договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак протеста факту оккупации территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin sentyabrda görüşəcəyini təsdiqləməyib

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