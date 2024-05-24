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Мгер Григорян возглавил делегацию Армении на Совете глав правительств стран СНГ

Мгер Григорян возглавил делегацию Армении на Совете глав правительств стран СНГ Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном примет участие в заседании Совета руководителей правительств стран СНГ в Ашхабаде.
В регионе
24 мая 2024 г. 15:36
Мгер Григорян возглавил делегацию Армении на Совете глав правительств стран СНГ

Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном примет участие в заседании Совета руководителей правительств стран СНГ в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом News.am сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники заседания собираются обсудить проект концепции энергетического сотрудничества, а также программу развития транспортных коридоров на территории СНГ.

Запланировано также принятие документов о сотрудничестве в сферах здравоохранения, химической промышленности, а также по порядку обращения с опасными отходами.

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