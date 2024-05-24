Мгер Григорян возглавил делегацию Армении на Совете глав правительств стран СНГ

Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном примет участие в заседании Совета руководителей правительств стран СНГ в Ашхабаде.
Как передает Report, об этом News.am сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
Участники заседания собираются обсудить проект концепции энергетического сотрудничества, а также программу развития транспортных коридоров на территории СНГ.
Запланировано также принятие документов о сотрудничестве в сферах здравоохранения, химической промышленности, а также по порядку обращения с опасными отходами.