Международный форум "Диалог культур на Великом шелковом пути" проходит в Ашхабаде

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Ашхабаде начала работу международная научная конференция "Диалог культур на Великом шелковом пути". Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, для участия в международной встрече в столицу Туркменистана приехали ученые из 37 государств. Это археологи, историки, культурологи, искусствоведы и антропологи, а также специалисты смежных областей, чья научная деятельность связана с аспектами изучения истории Великого шелкового пути.

Работа конференции проходит в четырех научных секциях: "Предыстория и начало Великого шелкового пути" в Музее изобразительных искусств, "Античные и средневековые связи Востока и Запада" в музее Государственного культурного центра Туркменистана, "Духовный мир народов Евразии" в Туркменском государственном институте культуры, "Международные коммуникации в XXI веке и вопросы сохранения культурного наследия" в Академии художеств Туркменистана.

Особое внимание на конференции уделено вопросу популяризации феномена Великого шелкового пути на современном этапе как фактора сближения народов и культур, принципов уважения ценностей народов мира.

Международная научная конференция "Диалог культур на Великом Шелковом пути" продолжит свою работу в Дашогузском велаяте (область на севере страны), где ученые посетят историко-культурные памятники Государственного историко-культурного заповедника "Куняургенч".

Участники конференции также посетят Государственный историко-культурный заповедник "Ниса", Государственный музей и Национальный музей туркменского ковра. Итоги международной научной конференции будут подведены на торжественной церемонии закрытия форума.