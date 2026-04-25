    В регионе
    • 25 апреля, 2026
    • 06:48
    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране с сегодняшнего дня возобновляет работу.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на сообщение воздушной гавани.

    Согласно информации, первые международные рейсы будут выполнены в Стамбул (Турция), Медину (Саудовская Аравия) и Маскат (Оман).

    Напомним, что после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в стране было приостановлено. Впоследствии власти Ирана приняли решение о частичном возобновлении авиарейсов из основных аэропортов страны. После объявления 18 апреля о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет.

