Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране с сегодняшнего дня возобновляет работу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на сообщение воздушной гавани.

Согласно информации, первые международные рейсы будут выполнены в Стамбул (Турция), Медину (Саудовская Аравия) и Маскат (Оман).

Напомним, что после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в стране было приостановлено. Впоследствии власти Ирана приняли решение о частичном возобновлении авиарейсов из основных аэропортов страны. После объявления 18 апреля о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет.