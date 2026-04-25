Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу
В регионе
- 25 апреля, 2026
- 06:48
Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране с сегодняшнего дня возобновляет работу.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на сообщение воздушной гавани.
Согласно информации, первые международные рейсы будут выполнены в Стамбул (Турция), Медину (Саудовская Аравия) и Маскат (Оман).
Напомним, что после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в стране было приостановлено. Впоследствии власти Ирана приняли решение о частичном возобновлении авиарейсов из основных аэропортов страны. После объявления 18 апреля о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет.
