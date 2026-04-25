    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    Region
    • 25 aprel, 2026
    • 06:44
    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    ABŞ və İsrailin İrana hücumları başlayandan Tehrandan ləğv edilmiş beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa olunur.

    "Report"un "TRT Haber"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə İmam Xomeyni adına Beynəlxalq Hava Limanı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ilk beynəlxalq uçuşlar Türkiyənin İstanbul, Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə və Omanın Maskat şəhərlərinə təşkil olunacaq.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ-nin və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı başlayandan sonra ölkədə hava əlaqəsi dayandırılmışdı. Daha sonra İran hakimiyyəti ölkənin əsas hava limanlarından aviareyslərin qismən bərpa edilməsi barədə qərar qəbul edib. Aprelin 18-də İslam Respublikasının hava məkanının qismən açılmasının elan edilməsindən sonra Omandan İrana ilk sərnişin təyyarəsi yola düşüb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Tehran Hava Limanı
    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    Son xəbərlər

    07:27

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 61 milyard dolları keçib

    Digər ölkələr
    06:44

    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    Region
    06:26

    Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürür

    Digər ölkələr
    05:44
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:27

    Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:57

    ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    04:03

    Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    03:54

    İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyib

    Region
    03:19

    Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti