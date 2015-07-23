Между турецкими военнослужащими и террористами ИГ произошло вооруженное столкновение

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Килис на юго-востоке Турции Тапсыз Тюрк подтвердил сообщения СМИ о гибели турецкого военнослужащего на турецко-сирийской границе и начавшемся вслед за этим обстреле турецкой армией позиций "Исламского государства" на территории Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С подконтрольной ИГ территории в Сирии был открыт огонь по нашим военным. Один военный погиб, два сержанта получили ранения. Они доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное. В настоящее время ВС Турции ведут обстрел позиций ИГ на сирийской территории", - цитирует Тюрка агентство Anadolu.

По данным губернатора, ИГ понесло потери в результате обстрела.