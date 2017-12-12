Мевлют Чавушоглу: Турция не ждет больше никакой угрозы от режима в Сирии

© Report

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Турция не ждет больше никакой угрозы от режима в Сирии".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции 12 декабря в Анкаре заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что несмотря на это, действующие на территории Сирии террористические группировки PYD и YGY представляют для Турции угрозу: ""Важно, чтобы позиции режима в Сирии и оппозиционных групп совпали. Будет ли в дальнейшем Башар Асад? Мы не думаем, что Асад объединит Сирию, что переходное правительство с Асадом подготовит Сирию к выборам в прямом смысле слова".