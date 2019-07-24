Мевлют Чавушоглу: США неискренны, и наше терпение лопнуло

“Несмотря на минувшие год и один месяц, "дорожная карта" в связи с сирийским регионом Манбидж все еще не создана".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал 24 июля на совместной пресс-конференции с нигерийским коллегой Денисом Манкадой Колиндресом.

Министр сказал, что США не выполнил обязательства по Манбиджу и подчеркнул, что в июне 2018 года было достигнуто соглашение с госсекретарем США Майклом Помпео о создании буферной зоны в сирийском регионе Манбидж, однако "дорожная карта" все еще не подготовлена.

"Из-за обращения президента США Дональда Трампа мы приостановили движение в сторону региона. На этой территории растут угрозы для Турции. Нам нужно срочно достигнуть соглашения о буферной зоне, потому что наше терпение лопнуло.

Мы направили в Вашингтон делегацию для проведения переговоров. Они просят нас не предпринимать никаких действий. Однако в день переговоров со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи встретился с одним из лидеров отряда группировки PKK/YPG-PYD Шахином Джило. Это - показатель неискренности США".