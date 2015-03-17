Мэрия Москвы сократит до 30% госслужащих

Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ Мэрия Москвы готова сократить штат госслужащих на 30%. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы провели анализ каждого департамента и комитета, штатное расписание. Мы видим возможность сокращения общей штатной численности госслужащих на 30%", — заявил Собянин.

Кроме того, мэр добавил, что речь идет не только о вакансиях, но и "о реально работающих госслужащих". Также Собянин подчеркнул, что в результате сокращений процесс производства не пострадает.