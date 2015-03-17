 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэрия Москвы сократит до 30% госслужащих

    Мэр столицы подчеркнул, что в результате сокращений процесс производства не пострадает

    Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ Мэрия Москвы готова сократить штат госслужащих на 30%. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом  заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

    "Мы провели анализ каждого департамента и комитета, штатное расписание. Мы видим возможность сокращения общей штатной численности госслужащих на 30%", — заявил Собянин.

    Кроме того, мэр добавил, что речь идет не только о вакансиях, но и "о реально работающих госслужащих". Также Собянин подчеркнул, что в результате сокращений процесс производства не пострадает.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi