    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 14:01
    Информация о детях, раненых в результате удара БПЛА по детскому саду в Харькове, не подтвердилась.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

    "Количество пострадавших возросло до семи. Среди них - один погибший мужчина. Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", - написал он в своем телеграм-канале.

    Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях заявил осудил удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове.

    "К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семеро людей пострадало. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс. Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду", - отметил он.

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

