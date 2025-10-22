İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Rusiyanın Xarkovda uşaq bağçasına endirdiyi dron zərbəsi nəticəsində uşaqların yaralanması haqqında məlumat öz təsdiqini tapmayıb.

    "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri İqor Terexov bildirib.

    "Xəsarət alanların sayı yeddiyə çatıb. Yaralılardan biri həlak olub. Xoşbəxtlikdən uşaqların yaralanması ilə bağlı məlumat öz təsdiqini tapmayıb", - o, öz teleqram kanalında yazıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Dron Xarkov
    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    Son xəbərlər

    14:29

    Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib

    Digər ölkələr
    14:28

    Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb

    Futbol
    14:23

    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıb

    Maliyyə
    14:22

    Nazir: Qarabağda məşğulluq proqramlarının tətbiqi genişləndirilir

    Sosial müdafiə
    14:21

    Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirini təbrik edib

    Xarici siyasət
    14:19

    Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

    Daxili siyasət
    14:17

    Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilib

    Region
    14:16

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti