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Мэр города: Российские войска с утра нанесли ракетные удары по Николаеву

Мэр города: Российские войска с утра нанесли ракетные удары по Николаеву Российские войска в понедельник утром нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаев (Украина).
В регионе
4 апреля 2022 г. 11:03
Мэр города: Российские войска с утра нанесли ракетные удары по Николаеву

Российские войска в понедельник утром нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаев (Украина).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", - написал он.

Он попросил местных жителей не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники.

Как сообщил утром 4 апреля спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, ночью российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы. "Одесса. Ночью был нанесен ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация уточняется", - написал он.

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