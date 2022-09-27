Медведев: РФ вправе применить ядерное оружие в случае необходимости

Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в строгом соответствии с ядерной доктриной. При этом сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных ей соседей, например, у Украины.

Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в строгом соответствии с ядерной доктриной. При этом сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных ей соседей, например, у Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", - написал он.

По его словам, РФ вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в строгом соответствии с ядерной доктриной.