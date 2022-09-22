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Медведев: Не пугайте РФ ударами НАТО по Крыму, она может ответить гиперзвуковым оружием

Медведев: Не пугайте РФ ударами НАТО по Крыму, она может ответить гиперзвуковым оружием Россию не надо пугать разговорами про удар НАТО по Крыму, гиперзвуковое оружие способно достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.
В регионе
22 сентября 2022 г. 13:52
Медведев: Не пугайте РФ ударами НАТО по Крыму, она может ответить гиперзвуковым оружием

Россию не надо пугать разговорами про удар НАТО по Крыму, гиперзвуковое оружие способно достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем Telegram-канале в четверг написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза РФ добавил, что "западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь". "Обратной дороги нет", - подчеркнул он.

При этом Медведев констатировал, что референдумы в т.н. "республиках" Донбасса и "на освобожденных территориях" состоятся и они войдут в состав России. "Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России", - написал Медведев, добавив, что "для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах".

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev: "Rusiya özünün müdafiəsi üçün nüvə silahından da istifadə edə bilər"

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