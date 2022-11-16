Медведев: Действия Запада повышают вероятность начала мировой войны

Инцидент с ракетой на польской территории доказывает, что Запад своими действиями повышает вероятность начала мировой войны.

Инцидент с ракетой на польской территории доказывает, что Запад своими действиями повышает вероятность начала мировой войны.

Как передает Report, об этом написал в Twitter заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - отметил он.

Отметим, что вчера вечером две ракеты упали на село Пшеводов в Люблянском районе Польши. Они попали в зерносушилки, в результате чего погибли два человека. МИД страны заявлял, что снаряды были произведены в России. В связи с этим министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева в МИД.

Позднее издание Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщило, что упавшие снаряды выпустила украинская сторона, целясь в российские ракеты.