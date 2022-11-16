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В Польше подтвердили, что ракета была российская, посла РФ вызвали в МИД

В Польше подтвердили, что ракета была российская, посла РФ вызвали в МИД Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в Варшаве в МИД в свете инцидента в польском селе Пшеводов.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 03:23
В Польше подтвердили, что ракета была российская, посла РФ вызвали в МИД

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева в МИД на фоне инцидента в польском селе Пшеводов.

Как передает Report, Варшава утверждает, что на территории населенного пункта упали ракеты российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.

В МИД Польши отметили, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.

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Версия на азербайджанском языке Polşa XİN: “Ərazimizə düşən raket Rusiya istehsalıdır”

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