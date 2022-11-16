В Польше подтвердили, что ракета была российская, посла РФ вызвали в МИД

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева в МИД на фоне инцидента в польском селе Пшеводов.
Как передает Report, Варшава утверждает, что на территории населенного пункта упали ракеты российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.
В МИД Польши отметили, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.