Руководители медиа ЦА и Азербайджана обсудили роль СМИ в укреплении межгосударственных связей

В Центре исламской цивилизации в Ташкенте прошло заседание на тему "Культурно-просветительские телеканалы, новые форматы и международное медиа-сотрудничество" .

Как передает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии приняли участие директора и руководители ведущих телеканалов и информационных агентств Центральной Азии и Азербайджана.

Участники встречи отметили необходимость укрепления сотрудничества между медиаструктурами, развития патриотического воспитания и формирования культурных ценностей в обществе.

В числе докладчиков выступил директор азербайджанского информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, который рассказал о темпах развития азербайджанского телевидения, особенно его культурно-просветительского направления.

Гусейналиев отметил, что средства массовой информации играют ключевую роль в формировании патриотического сознания молодежи.

"Важно отметить, что благодаря военно-патриотическому воспитанию, которое транслировалось, в том числе, и через СМИ, даже спустя тридцать лет оккупации азербайджанских территорий молодые граждане страны были готовы идти освобождать земли, где по возрасту еще не успели побывать", - сказал он.

Гусейналиев также подчеркнул активное развитие партнерских связей со СМИ Центральной Азии и напомнил о поддержке, оказанной Азербайджану в период второй Карабахской войны. "Мы видели поддержку всех государств Центральной Азии в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана. И эта поддержка была для нас очень важна", - отметил он.

По его словам, дальнейшее укрепление медийного сотрудничества во многом определяется политической волей лидеров стран. "Сегодня мы видим, как Азербайджан укрепляет отношения с Узбекистаном и Казахстаном в сфере СМИ, и это во многом связано с взаимодействием наших глав государств. Мы также наблюдаем рост политических контактов с Кыргызстаном, поэтому можно ожидать расширения сотрудничества между телеканалами двух стран", - добавил он.

Директор казахстанского телеканала "Abay" Еркин Мухамеджанов в своем выступлении подчеркнул важность культурного взаимодействия СМИ с населением: "Культурно-просветительские телеканалы являются важной частью формирования и сохранения культурных особенностей нации. Такие телеканалы не только источник информации, но и духовная опора общества".

Генеральный директор узбекского телеканала "Sevimli" Жалолиддин Сафоев представил фильм о развитии телевидения Узбекистана и отметил, что телеканал охватывает широкий спектр направлений: от новостных и развлекательных до культурно-просветительских.

Особую роль культурного взаимодействия отметил и главный редактор таджикского телеканала "Овози Тожик" Зухриддин Умаров. По его словам, многонациональный характер Таджикистана требует вещания на нескольких языках. В этой связи "Овози Тожик" выходит на разных языках, охватывая все национальности страны, что способствует укреплению связей и обеспечивает доступ каждого гражданина к информации и просвещению.