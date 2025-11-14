Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər
- 14 noyabr, 2025
- 12:31
Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzində "Mədəni-maarifləndirici telekanallar, yeni formatlar və beynəlxalq media əməkdaşlığı" mövzusunda iclas keçirilib.
"Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, tədbirdə Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın aparıcı telekanallarının və informasiya agentliklərinin direktorları və rəhbərləri iştirak ediblər.
Görüş iştirakçıları media qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyənin inkişafının və cəmiyyətdə mədəni dəyərlərin formalaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Məruzəçilər arasında "Report" informasiya agentliyinin direktoru Fuad Hüseynəliyev də yer alıb. O, Azərbaycan televiziyasının, xüsusilə də onun mədəni-maarifləndirici istiqamətinin inkişaf tempindən danışıb.
F.Hüseynəliyev vurğulayıb ki, kütləvi informasiya vasitələri gənclərin vətənpərvərlik şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynayır.
"Qeyd etmək vacibdir ki, hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə sayəsində ölkənin gənc vətəndaşları yaşlarına görə hələ olmadıqları torpaqları işğaldan azad etməyə hazır idilər", - o bildirib.
Agentliyin direktoru, həmçinin Mərkəzi Asiya KİV-ləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin fəal inkişafını vurğulayıb və İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycana göstərilən dəstəyi xatırladıb.
"Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası işində bütün Mərkəzi Asiya dövlətlərinin dəstəyini gördük. Bu dəstək bizim üçün çox vacib idi", - o qeyd edib.
F.Hüseynəliyevin sözlərinə görə, media əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi əsasən ölkə liderlərinin siyasi iradəsindən asılıdır: "Bu gün biz Azərbaycanın KİV sahəsində Özbəkistan və Qazaxıstanla əlaqələrini möhkəmləndirdiyini görürük və bu, bir çox cəhətdən dövlət başçılarımızın qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlıdır. Biz, həmçinin Qırğızıstanla siyasi əlaqələrin inkişafının şahidi oluruq, buna görə də iki ölkənin telekanalları arasında əməkdaşlığın genişlənməsini gözləmək olar".
Qazaxıstanın "Abay" telekanalının direktoru Yerkin Muxamedjanov çıxışında KİV-in əhali ilə mədəni qarşılıqlı əlaqəsinin vacibliyini vurğulayıb: "Mədəni-maarifləndirici telekanallar millətin mədəni xüsusiyyətlərinin formalaşması və qorunub saxlanmasının vacib hissəsidir. Bu cür telekanallar təkcə məlumat mənbəyi deyil, həm də cəmiyyətin mənəvi dayağıdır".
Özbəkistanın "Sevimli" telekanalının baş direktoru Jaloliddin Safoyev ölkəsində televiziyanın inkişafı haqqında film təqdim edib və qeyd edib ki, telekanal xəbərlər, əyləncəli, mədəni-maarifləndirici proqramlar kimi geniş spektri əhatə edir.
Tacikistanın "Ovozi Tojik" telekanalının baş redaktoru Zuhriddin Umarov da mədəni qarşılıqlı əlaqənin xüsusi rolunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Tacikistanın çoxmillətli ölkə olması bir neçə dildə yayım tələb edir. Bununla əlaqədar "Ovozi Tojik" müxtəlif dillərdə yayımlanaraq ölkənin bütün millətlərini əhatə edir ki, bu da əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə töhfə verir, eləcə də hər bir vətəndaşın məlumat və maariflənməyə çıxışını təmin edir.