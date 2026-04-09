МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов

Более 1 тыс. домов остаются подтопленными в 8 населенных пунктах Дагестана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службе МЧС РФ.

"В результате сильных ливней в Дагестане на данный момент остаются подтопленными в 8 населенных пунктах 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог", - сказано в сообщении.

Для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по водоотведению.