Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır
Region
- 09 aprel, 2026
- 16:24
Dağıstanın 8 yaşayış məntəqəsində mindən çox ev su altında qalmaqdadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-ə Rusiya Fövqaladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Dağıstanda güclü leysan yağışları nəticəsində hazırda 8 yaşayış məntəqəsində 1 091 yaşayış evi, 1 146 həyətyanı sahə və 70 yol hissəsi su altında qalmaqdadır", - məlumatda bildirilib.
Vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq üçün hidroloji şəraitin davamlı monitorinqi aparılır, suyun çəkilməsi üzrə işlər təşkil olunub.
