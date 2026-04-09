    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır

    • 09 aprel, 2026
    • 16:24
    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır

    Dağıstanın 8 yaşayış məntəqəsində mindən çox ev su altında qalmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-ə Rusiya Fövqaladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Dağıstanda güclü leysan yağışları nəticəsində hazırda 8 yaşayış məntəqəsində 1 091 yaşayış evi, 1 146 həyətyanı sahə və 70 yol hissəsi su altında qalmaqdadır", - məlumatda bildirilib.

    Vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq üçün hidroloji şəraitin davamlı monitorinqi aparılır, suyun çəkilməsi üzrə işlər təşkil olunub.

    МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов
    Over 1,000 homes flooded in Dagestan after heavy rains

