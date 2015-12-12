Матвиенко: РФ и Туркмения урегулируют вопрос с двойным гражданством

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Туркмения намерены выработать взаимоприемлемое решение по лицам с двойным гражданством (бипатридам), проживающим в республике, сообщила журналистам в субботу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По бипатридам мы долго разговаривали и с президентом Туркмении и с нашими коллегами в парламенте", — сказала сенатор.

Соглашение между РФ и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства было заключено 23 декабря 1993 года и вступило в силу 18 мая 1995 года. Срок действия соглашения — пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон заранее не заявит о намерении прекратить его действие. В апреле 2003 года лидеры РФ и Туркмении договорились о прекращении соглашения, разрешающего жителям двух стран двойное гражданство, и подписали соответствующий протокол. Позднее в том же году Ашхабад в одностороннем порядке объявил о непризнании института двойного гражданства. Таким образом, в этом государстве появились так называемые бипатриды — лица с двойным гражданством, часть из которых получила паспорт РФ еще до выхода Туркменистана из соглашения в 2003 году, часть — после. В мае 2015 года Туркменистан отказался продлить соглашение 1993 года об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Глава Совфеда пояснила, что в Туркмении считают, что поскольку в 2003 году был подписан протокол, который не был ратифицирован парламентом России, то "те, кто получил двойное гражданство до этого времени, (у них) все нормально, а те, кто получил его после 2003 года, уже как бы не имеют право на двойное гражданство". "У нас другая позиция", — отметила Матвиенко.

Туркмения заявила в этом году о расторжении такого соглашения, это право суверенного государства, сказала спикер. "Мы считаем, что те, кто до этого (решения) получил двойное гражданство, имеют право получить туркменские паспорта. Это немногим более 9,6 тысячи человек", — пояснила она.

Мы убеждали, что в основном это люди пенсионного возраста, им нужны эти паспорта, чтобы беспрепятственно въезжать в Россию, навещать родных, сказала Матвиенко.

Пока юридического решения не принято. "Президент Туркмении сказал: вот займитесь, парламенты двух стран, и найдите такое решение, доложите нам президентам", — отметила спикер. По словам Матвиенко, она и ее туркменская визави уже дали поручение международным комитетам, проработать в срок до конца января, как можно юридически приемлемо эту проблему решить.