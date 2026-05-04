Премьер Ирландии высоко оценил мирные усилия Ильхама Алиева и Пашиняна на Южном Кавказе

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин высоко оценил дипломатические усилия лидеров Азербайджана и Армении – Ильхама Алиева и Никола Пашиняна – в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он сказал в заявлении для прессы по окончании саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

"Мы все сталкивались с конфликтами. Ирландия пережила это почти 30 лет назад. Но существует путь через конфликт, есть способ двигаться вперед", - отметил Мартин, подчеркнув, что ключевыми факторами являются "чувствительность к ситуации, политическая воля и сильное лидерство".

Он также связал текущие усилия с более широкими задачами Европы, включая укрепление единства и стабильности.

"Сегодня Европейское политическое сообщество сосредоточено на построении будущего - на единстве и стабильности в Европе при участии множества стран", - подчеркнул премьер-министр Ирландии.