    Region
    04 may, 2026
    • 18:27
    Mixol Martin Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin sülh səylərini yüksək qiymətləndirib

    İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəlilədilməsində Azərbaycan ilə Ermənistan liderləri – İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın diplomatik səylərini yüksək qiymətləndirib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, o, bu barədə İrəvanda "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti başa çatdıqdan sonra mətbuata verdiyi açıqlamada bildirib.

    "Biz hamımız münaqişələrlə üzləşmişik. İrlandiya bunu təxminən 30 il əvvəl yaşayıb. Lakin irəli getməyin bir yolu var", - Martin qeyd edib. O, vəziyyətə həssaslıq, siyasi iradə və güclü liderliyin əsas amillər olduğunu vurğulayıb.

    O, həmçinin cari səyləri Avropanın daha geniş vəzifələri, o cümlədən birliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi ilə əlaqələndirib.

    "Bu gün "Avropa Siyasi Birliyi" gələcəyin qurulmasına – çoxsaylı ölkələrin iştirakı ilə Avropada birliyə və sabitliyə yönəlib", - İrlandiya Baş naziri vurğulayıb.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi Nikol Paşinyan Mixol Martin
    Премьер Ирландии высоко оценил мирные усилия Ильхама Алиева и Пашиняна на Южном Кавказе
    Irish PM praises peace efforts of Azerbaijani, Armenian leaders

