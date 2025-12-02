Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

Европейский союз ведет переговоры с США, Азербайджаном и Турцией о возможности участия ЕС в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report, верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

"Это 42 километра дороги. Для нас очень важно, чтобы все, что мы делаем, касалось не только этого 42-километрового участка, но и всего, что идет на восток и на запад, и чтобы все это делалось одновременно", - сказала она.

Кос отметила, что армянская сторона должна представить список приоритетов для Армении с точки зрения обеспечения этой всеобъемлющей взаимосвязанности.

"У нас есть и свои идеи. Мы обсуждаем эти вопросы с Турцией и Азербайджаном. Поэтому нам нет смысла делать это по частям. Но в этом отношении сотрудничество или участие Соединенных Штатов Америки также гораздо важнее, чем просто строительство 42 километров железной дороги", - подчеркнула Марта Кос.