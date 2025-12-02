İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Marta Kos: ABŞ ilə Aİ-nin TRIPP-də iştirakının mümkünlüyü ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:21
    Marta Kos: ABŞ ilə Aİ-nin TRIPP-də iştirakının mümkünlüyü ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ ilə "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsində qurumun iştirakının mümkünlüyü ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə ali komissarı Marta Kos deyib.

    "Bu, 42 kilometrlik yoldur. Bizim üçün çox vacibdir ki, gördüyümüz iş təkcə bu 42 kilometrlik hissəni deyil, həm də şərqə və qərbə doğru bütün istiqamətləri əhatə etsin və bütün bunlar eyni vaxtda baş versin", - o bildirib.

    M.Kos qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi bu hərtərəfli qarşılıqlı əlaqəliliyin təmin edilməsi baxımından Ermənistan üçün prioritetlərin siyahısını təqdim etməlidir.

    "Bizim də öz ideyalarımız var. Biz bu məsələləri Türkiyə və Azərbaycanla müzakirə edirik. Ona görə də bunu hissə-hissə etməyimizin mənası yoxdur. Lakin bu baxımdan Birləşmiş Ştatların əməkdaşlığı və ya iştirakı sadəcə 42 kilometrlik dəmir yolunun tikintisindən daha vacibdir", - M.Kos vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı TRIPP Marta Kos ABŞ
    Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP
    Kos: Negotiations underway with US, Azerbaijan on possibility of EU participation in TRIPP

    Son xəbərlər

    12:17
    Foto

    MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:16

    Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilərək ömürlük cəza alan şəxsin həbs müddətini azaldıb

    Hadisə
    12:11

    Sabah Sumqayıtda 45 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:10

    AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdir

    Region
    12:06

    AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənib

    İnfrastruktur
    12:06
    Foto

    ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:05

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıb

    İnfrastruktur
    12:02

    Deputat: "Azərbaycana turist axının azalması araşdırılmalıdır"

    Turizm
    12:01

    Aİ Ermənistana hibrid kiberhücumların qarşısının alınması üçün 12 milyon avro ayıracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti