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Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда.
В регионе
24 декабря 2021 г. 16:19
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова

Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой", - отметила Захарова.

Комментируя заявление МИД Турции о возможности проведения следующего заседания формата в Анкаре, дипломат напомнила, что не только эта страна выразила готовность предоставить площадку для очередных консультаций.

"Это, на мой взгляд, говорит о том, что заинтересованность у всех участников этого формата в продолжении совместной работы и налаживании практического взаимодействия весьма высокая. А вот согласование места проведения и содержательного наполнения следующей встречи проходит по линии внешнеполитических ведомств на основе консенсуса всех участников. Мы исходим из того, что в первую очередь важно сосредоточиться на вопросах, которые представляли бы общий интерес, среди них: развитие торгово-экономических, транспортных, культурно-гуманитарных связей, борьбы с общими вызовами и угрозами", - подчеркнула Захарова.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: Door for Georgia’s participation in 3+3 format always open

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