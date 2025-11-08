Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Петре Мамрадзе: Победа Азербайджана принесла пользу всему региону

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 16:57
    Петре Мамрадзе: Победа Азербайджана принесла пользу всему региону

    Восстановление территориальной целостности Азербайджана - важное событие не только для этой страны, но и для всего региона Южного Кавказа.

    Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил бывший руководитель аппарата президента (АП) и правительства Грузии, экс-депутат парламента Петре Мамрадзе.

    Он отметил, что гражданам Грузии хорошо известно понятие нарушения территориальной целостности, поэтому они прекрасно понимают радость азербайджанского народа:

    "В Грузии вопрос нарушения территориальной целостности все еще остается нерешенным. Восстановление территориальной целостности Азербайджана принесло пользу всему региону, прежде всего Армении. В связи с этим мы можем поздравить всех жителей Южного Кавказа".

    Грузия Азербайджан Армения Южный Кавказ Путь к Победе
    Gürcüstan PA-nın sabiq rəhbəri: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bütün regiona fayda verdi
    Restoration of Azerbaijan's territorial integrity benefits entire South Caucasus

