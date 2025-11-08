Петре Мамрадзе: Победа Азербайджана принесла пользу всему региону
08 ноября, 2025
- 16:57
Восстановление территориальной целостности Азербайджана - важное событие не только для этой страны, но и для всего региона Южного Кавказа.
Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил бывший руководитель аппарата президента (АП) и правительства Грузии, экс-депутат парламента Петре Мамрадзе.
Он отметил, что гражданам Грузии хорошо известно понятие нарушения территориальной целостности, поэтому они прекрасно понимают радость азербайджанского народа:
"В Грузии вопрос нарушения территориальной целостности все еще остается нерешенным. Восстановление территориальной целостности Азербайджана принесло пользу всему региону, прежде всего Армении. В связи с этим мы можем поздравить всех жителей Южного Кавказа".
