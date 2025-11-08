İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Gürcüstan PA-nın sabiq rəhbəri: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bütün regiona fayda verdi

    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:32
    Gürcüstan PA-nın sabiq rəhbəri: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bütün regiona fayda verdi

    Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası təkcə bu ölkə üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionu üçün mühüm hadisədir.

    Bunu "Report"un Gürcüstan bürosuna açıqlamasında ölkənin Prezident Administrasiyasının (PA) sabiq rəhbəri, siyasi şərhçi professor Petre Mamradze deyib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan vətəndaşları da ərazi bütövlüyünün pozulmasının nə demək olduğunu yaxşı bilirlər, bu səbəbdən Azərbaycanla bağlı baş verənləri anlayış və sevinc hissi ilə qarşılayırlar:

    "Bütün Gürcüstan vətəndaşları yaxşı bilirlər ki, ərazi bütövlüyünün pozulması nə deməkdir. Gürcüstanda bu məsələ hələ də həll olunmayıb. Belə bir vaxtda xüsusilə vacib məqam odur ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib və bu, regionda hər kəsə fayda verib - ilk növbədə, Ermənistana. Bu münasibətlə Cənubi Qafqazın bütün sakinlərini təbrik etmək olar".

    Gürcüstan Azərbaycan Petre Mamradze Cənubi Qafqaz
    Петре Мамрадзе: Победа Азербайджана принесла пользу всему региону
    Restoration of Azerbaijan's territorial integrity benefits entire South Caucasus

    Son xəbərlər

    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:14

    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    İKT
    17:12
    Foto

    Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilib

    Futbol
    17:11
    Foto

    Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:03
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Xarici siyasət
    17:02

    Zakir Həsənov: Genişmiqyaslı islahatlar ordunun qələbə əzmini daha da möhkəmləndirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti