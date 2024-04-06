MaltaToday: Мальтийский суд поддержал решение Лондонского по судоходной компании Palmali

В Мальтийских СМИ опубликовали статью, посвященную махинациям Мубариза Мансимова.

Мальтийский суд отклонил апелляцию владельца судоходной империи Мубариза Мансимова, чья собственность оказалась под прицелом кредиторов после его ареста в 2020 году в Турции в связи с попыткой переворота Фетуллаха Гюлена.

Как передает Report со ссылкой на MaltaToday, суд поддержал Мальтийский арбитражный центр в приведении в исполнение решения Лондонского суда по иску Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR в отношении Palmali International Holding Company, принадлежащей М.Мансимову.

Требование SOCAR заключается в выплате 240 миллионов долларов в качестве компенсации за потерпевшее крах совместное предприятие с Palmali. Мансимов обжаловал требование о принудительном исполнении решения на Мальте в мальтийских судах.

Согласно материалам издания, судоходная компания Мансимова, имеющего турецкое гражданство, практически целиком базируется на Мальте благодаря благоприятному налоговому законодательству в области судоходства. Но активы на Мальте также были заморожены судебным запретом по другому иску со стороны кредиторов Сбербанка России.

MaltaToday отмечает, что мальтийские компании Мансимова - это десятки судов и крупные холдинги, такие как Palmali International Holding, Palmali International Holding Two, Palmali Logistics, Palocean Shipping, Paloffshore Oil Services, Palriver Shipping, Palsea Shipping, Tampal Trade, Pal Food, Palchem Holding, Palmali Dry Cargo, Palmali Voyager, Caspian Holding, Pal Air, Pal Gas Holdling, Barge Oil Services, GMM Shipping & Trading и GMM Holding.

В 2023 году мальтийский суд вынес решение в пользу Сбербанка против ряда мальтийских судоходных компаний, принадлежащих группе Palmali.

Суд постановил, что Palmali проводила недобросовестные сделки с целью обанкротить судоходные компании на Мальте, чтобы не возвращать кредиты Сбербанку, сочтя эти действия Мансимова мошенническими.

В качестве обеспечения по кредитам Сбербанк добился личного поручительства Мансимова, его турецких компаний, а также 47 морских ипотечных кредитов в российском морском реестре на суда, принадлежащие Palmali.

Позже Palmali объявила о невозможности выплаты кредита, Сбербанк обратился к гаранту с требованием выплатить остаток в размере 164 млн евро, однако кредит так и не был погашен.

В результате Сбербанк получил в мальтийских судах ордера на арест акций, принадлежащих Palmali в ее прямых дочерних компаниях, а также открыл арбитраж в лондонских судах.

Здесь выяснилось, что через несколько дней после выдачи ордеров Palmali передал все свои акции в прямых дочерних компаниях в пользу турецкой компании Gunesli, принадлежащей Мансимову. Это фактически подорвало финансы Palmali Holding.

В свою очередь, акции Gunesli были приобретены другой подконтрольной Мансимову компанией - турецкой Palmali Holding AS, всего через несколько дней после того, как Сбербанк подал иск на Мальте.

В статье подчеркивается, что Сбербанк доказал, что это была мошенническая схема, направленная на уменьшение капитала прямых дочерних компаний Palmali, в результате чего 35 судов под флагом Мальты были переданы в косвенное владение Gunesli.

"Сбербанк заявил, что снятие с регистрации 56 компаний Palmali на Мальте было недобросовестной, незаконной и сделанной с мошенническим умыслом "очевидной попыткой" предотвратить или затянуть процедуры, чтобы помешать Сбербанку взыскать причитающиеся долги", - подытожил автор.