Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является реальной возможностью для региональной стабильности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии Майя Битадзе на 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле.

Она отметила, что положительная динамика, наблюдаемая в последние месяцы на Южном Кавказе, открывает новые возможности для региона:

"Грузия высоко оценивает прогресс, достигнутый в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, и считает, что этот шаг играет решающую роль с точки зрения региональной безопасности, сотрудничества и экономического развития. Мирный процесс создает реальные экономические и стратегические возможности".

Депутат отметила, что формирование устойчивого мира на Южном Кавказе создает большой потенциал в сферах торговли, связи и логистики:

"Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном представляет реальную возможность для региональной стабильности и экономического роста. Грузия готова содействовать стабильности в регионе как нейтральный и надежный партнер".