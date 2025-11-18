Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 13:06
    Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является реальной возможностью для региональной стабильности.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии Майя Битадзе на 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле.

    Она отметила, что положительная динамика, наблюдаемая в последние месяцы на Южном Кавказе, открывает новые возможности для региона:

    "Грузия высоко оценивает прогресс, достигнутый в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, и считает, что этот шаг играет решающую роль с точки зрения региональной безопасности, сотрудничества и экономического развития. Мирный процесс создает реальные экономические и стратегические возможности".

    Депутат отметила, что формирование устойчивого мира на Южном Кавказе создает большой потенциал в сферах торговли, связи и логистики:

    "Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном представляет реальную возможность для региональной стабильности и экономического роста. Грузия готова содействовать стабильности в регионе как нейтральный и надежный партнер".

