İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:36
    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu ATƏT Parlament Assambleyasının İstanbulda keçirilən 23-cü sessiyasındakı çıxışında Gürcüstan parlamentinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər Komitəsinin sədri Maya Bitadze deyib.

    O bildirib ki, Cənubi Qafqazda son aylarda müşahidə olunan müsbət dinamika region üçün yeni imkanlar açır:

    "Gürcüstan Azərbaycan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi yüksək qiymətləndirir və bu addımın regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və iqtisadi inkişaf baxımından həlledici rol oynadığını düşünür. Sülh prosesi real iqtisadi və strateji imkanlar yaradır".

    M.Bitadze qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün formalaşması ticarət və logistika sahələrində böyük potensial yaradır:

    "Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində müşahidəı olunan irəliləyiş regional sabitlik və iqtisadi artım üçün real fürsət təqdim edir. Gürcüstan neytral və etibarlı tərəfdaş olaraq regionda dayanıqlılığı inkişaf etdirməyə hazırdır".

    Azərbaycan Gürcüstan Ermənistan sülh prosesi

    Son xəbərlər

    13:05

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Hadisə
    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti