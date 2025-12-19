Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün bir oyun keçiriləcək
Komanda
- 19 dekabr, 2025
- 10:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun növbəti matçı keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun son oyun günündə "Abşeron" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.
Görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan qarşılaşmalarda "Azərreyl" "Murov Az Terminal"ı (3:0), "Gəncə" isə UNEC-i (3:2) məğlub edib. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gənclər" matçının tarixi isə dəqiqləşməyib.
