МАГАТЭ сообщило о прекращении Ираном испытаний мощных центрифуг для обогащения урана

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ МАГАТЭ распространило среди своих стран-членов конфиденциальный доклад, согласно которому Иран отказался от дальнейшей проверки работы более эффективных центрифуг типа IR-5 по обогащению урана, передают западные СМИ.

"Отключение отражает решение Ирана учитывать обеспокоенность Запада в связи с обогащением урана", - сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников Института науки и международной безопасности США.

По мнению экспертов из института, что шаг вселяет в представителей "шестерки" международных посредников по Ирану уверенность в том, что Тегеран соблюдает свои обязательства согласно плану совместных действий (промежуточное соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы, подписанное от 24 ноября 2013 года).

Промежуточное соглашение между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) позволило Тегерану продолжить текущее обогащение урана, но без наращивания обогатительных мощностей.

Однако в ноябре прошлого года у МАГАТЭ вновь появились сомнения в том, что Иран придерживается этого пункта договоренностей.

На 22 февраля этого года запланирован очередной раунд переговоров Ирана и "шестерки", напоминает Report со ссылкой на ТАСС.