МАГАТЭ: Иран сообщил о новом ударе по АЭС "Бушер"

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии о новой атаке по площадке АЭС "Бушер", пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщило МАГАТЭ.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС "Бушер". По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было", - говорится в сообщении.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности в условиях конфликта.