МАГАТЭ: Иран сообщил о новом ударе по АЭС "Бушер"
- 25 марта, 2026
- 00:33
Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии о новой атаке по площадке АЭС "Бушер", пострадавших нет.
Как передает Report, об этом сообщило МАГАТЭ.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС "Бушер". По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было", - говорится в сообщении.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности в условиях конфликта.
