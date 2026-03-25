    AEBA: İran Buşehr AES-ə yeni hücum haqqında məlumat verib

    İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyini (AEBA) Buşehr Atom Elektrik Stansiyası (AES) ərazisinə yeni hücum barədə məlumatlandırıb, zərərçəkənlər yoxdur.

    "Report"un məlumatına görə, bu ​​barədə AEBA xəbər verib.

    "İran AEBA-nı Buşehr Atom Elektrik Stansiyası ərazisinə daha bir raket zərbəsi barədə məlumatlandırıb. İran stansiyaya və ya onun işçilərinə heç bir ziyan dəymədiyini bildirir", - məlumatda deyilir.

    AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi münaqişə kontekstində nüvə təhlükəsizliyi risklərindən qaçmaq üçün maksimum təmkinli olmağa çağırıb.

    Xatırladaq ki, İran martın 18-də də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına düşən mərmi barədə məlumat verib.

    МАГАТЭ: Иран сообщил о новом ударе по АЭС "Бушер"

