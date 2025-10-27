"Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

"Лукойл" в связи с санкциями против компании планирует продажу зарубежных активов на фоне введения ЕС и США санкций против компании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении нефтекомпании.

"ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато", - следует из сообщения.

Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на свертывание деятельности. В случае необходимости компания планирует обратиться за продлением срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов, отметили в компании.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список.