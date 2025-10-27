Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    "Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 22:50
    Лукойл планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    "Лукойл" в связи с санкциями против компании планирует продажу зарубежных активов на фоне введения ЕС и США санкций против компании.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении нефтекомпании.

    "ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато", - следует из сообщения.

    Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на свертывание деятельности. В случае необходимости компания планирует обратиться за продлением срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов, отметили в компании.

    Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список.

    Россия "Лукойл" продажа активов

    Последние новости

    23:03

    Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

    Другие страны
    22:50

    "Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    В регионе
    22:35

    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Другие страны
    22:32

    Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии

    Индивидуальные
    22:19
    Фото

    В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота

    Происшествия
    22:15

    ОПЕК+ обсудит увеличение добычи нефти в декабре на 137 тыс. б/с

    Энергетика
    21:56

    ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

    Другие страны
    21:40

    СБР заявили о взятии под контроль ключевой военной базы в Судане

    Другие страны
    21:33
    Фото

    В суде оглашены очередные показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Происшествия
    Лента новостей