"Lukoyl" sanksiyalar fonunda xarici aktivlərini satmağı planlaşdırır
- 27 oktyabr, 2025
- 23:18
"Lukoyl" şirkəti Avropa İttifaqı (Aİ) və ABŞ tərəfindən tətbiq olunan sanksiyalar fonunda xarici aktivlərini satmağı planlaşdırır.
"Report"un Rusiya KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə neft şirkətinin bəyanatında bildirilib.
"PAO Lukoyl" bildirir ki, bir sıra dövlətlərin şirkətə və onun törəmə müəssisələrinə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq etməsi ilə əlaqədar şirkət beynəlxalq aktivlərini satmaq niyyətində olduğunu açıqlayır. Potensial alıcılardan müraciətlərin qəbuluna başlanılıb", – deyə məlumatda qeyd olunub.
Aktivlərin satışı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi tərəfindən fəaliyyətin dayandırılmasına dair verilmiş lisenziyaya uyğun şəkildə həyata keçirilir. Zərurət yarandığı halda, şirkət beynəlxalq aktivlərinin fasiləsiz işləməsini təmin etmək üçün lisenziyanın müddətinin uzadılması üçün müraciət etməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Rosneft" və "Lukoyl" neft hasilatı şirkətlərini, eləcə də bu şirkətlərin 34 törəmə qurumunu yeni sanksiya paketinə daxil edib. Oktyabr ayının ortalarında isə Böyük Britaniya da "Lukoyl"u sanksiya siyahısına əlavə edib.