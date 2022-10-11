О нас

Лукашенко в октябре совершит визиты в Таджикистан и Казахстан

Лукашенко в октябре совершит визиты в Таджикистан и Казахстан Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан.
В регионе
11 октября 2022 г. 11:17
Лукашенко в октябре совершит визиты в Таджикистан и Казахстан
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщило информагентство "БелТа".

Лукашенко сначала посетит с официальным визитом в Таджикистан, затем направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.

В шестом саммите СВМДА, который пройдет 12-13 октября, примут участие 11 глав государств, 1 вице-президент, 1 заместитель председателя (правительства) и 5 министров, сообщали в МИД Казахстана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi