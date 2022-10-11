Лукашенко в октябре совершит визиты в Таджикистан и Казахстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщило информагентство "БелТа".

Лукашенко сначала посетит с официальным визитом в Таджикистан, затем направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.

В шестом саммите СВМДА, который пройдет 12-13 октября, примут участие 11 глав государств, 1 вице-президент, 1 заместитель председателя (правительства) и 5 министров, сообщали в МИД Казахстана.